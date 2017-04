DüsseldorfDer Vakuumpumpenhersteller Busch geht mit seinen Übernahmeplänen für Wettbewerber Pfeiffer Vacuum nun offiziell in die zweite Runde. Das Familienunternehmen veröffentlichte am Mittwoch sein auf 110 Euro je Aktie angehobenes Angebot. Die Anleger haben nun bis zum 1. Juni Zeit, ihre Papiere dem Busch-Investmentvehikel Pangea zum Kauf anzudienen, teilte Busch am Mittwoch mit. Eine Mindestannahmeschwelle gibt es nicht.

„Mit dem erhöhten Angebotspreis bieten wir den Aktionären eine faire und marktübliche Prämie – und angesichts der geringen Liquidität der Aktie eine sehr attraktive Ausstiegsmöglichkeit“, erläuterte Busch-Gesellschafter Sami Busch. Er verfolge unverändert „freundliche Absichten“ und befürworte die vom Pfeiffer-Vorstand kommunizierte Wachstumsstrategie.