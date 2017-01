Die German Pellets GmbH musste im Februar 2016 Insolvenz anmelden. 17.000 Anleger hatten dem Konzern rund 270 Millionen Euro anvertraut, überwiegend in Form von Anleihen.

Im Fall des insolventen Brennstoffherstellers German Pellets wird auf Schadensersatz geklagt. Wie die Kanzlei Nieding+Barth am Donnerstag mitteilte, habe sie bereits 30 Schadensersatzklagen gegen den Geschäftsführer Peter Leibold, dessen Ehefrau und auch die zuständige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie weitere Personen eingereicht.

Kurz vor Weihnachten war bekannt geworden, dass Leibold zumindest mittelbar in das Pellets-Geschäft zurückgekehrt ist. Die Mitteldeutsche Pellets Vertrieb GmbH (MPV) - offiziell ein Unternehmen von Leibolds Tochter Kathrin Wiedmer, übernahm demnach drei Pellets-Werke von der Firma Woodox in Sachsen und Sachsen-Anhalt, die zuvor mit der German Pellets GmbH verbunden waren und ebenfalls Insolvenz anmelden mussten. Das Geld aus dem Werkverkauf fließt aber nicht der GmbH zu, so dass die enttäuschten Anleger im Zuge des Insolvenzverfahrens keinen Zugriff darauf haben. Deshalb werden jetzt Leibold und weitere Personen persönlich auf Schadensersatz verklagt.