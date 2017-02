Regional verwurzelt, weltweit erfolgreich. Der Medizintechnikkonzern B.Braun ist ein Paradebeispiel für die Internationalisierung im Mittelstand. Das Unternehmen aus Melsungen stellt Produkte her, mit denen man als Endverbraucher eigentlich gar nicht so gerne in Verbindung kommen möchte: Infusionstechnik, Implantate, OP-Instrumente und Dialysetechnik. Damit macht B.Braun mittlerweile einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro. Rund zwei Milliarden davon erlösen die Melsunger in Europa, 1,5 Milliarden in Nordamerika. B.Braun beschäftigt 58.000 Mitarbeiter. Vorstandschef Große ist zudem Vorsitzender der Subsahara-Afrika Initiative der Deutschen Wirtschaft. Und er sieht vor allem in Afrika ein gewaltiges Wachstumspotenzial für deutsche Unternehmen. Das neue Afrika stehe für privates Unternehmertum, gelungene Reformen und Erfolgsgeschichten einzelner Länder wie beispielsweise Ruanda.

"2500 deutsche Unternehmen machen Geschäfte mit Afrika", sagt Große. "Aber nur 800 davon sind vor Ort und keiner macht mehr als zwei Prozent seines Gesamtumsatzes dort." B.Braun selbst übrigens auch nicht. Daraus macht Große keinen Hehl. 100 Millionen, also 1,5 Prozent des Konzernumsatzes erlösen die Melsunger in Afrika. Allein 40 Millionen Euro davon in Südafrika. 780 Mitarbeiter in zwei eigenen Firmen in Südafrika und Kenia beschäftigt B.Braun in Afrika. Große: "Wir nehmen den Umsatz mit. Aber ein klarer, strategischer Fokus ist das nicht." In erster Linie beackert B.Braun - wie das Gros der deutschen Unternehmen - den Kontinent mit externen Händlern.