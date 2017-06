Schwanau-Allmannsweier Wenn dieser Mann in die Röhre schaut, ist es meist dunkel und laut. Es knirscht, kreischt, pocht und poltert. Doch für Martin Herrenknecht ist der Lärm, den gigantische Bohrmaschinen erzeugen, fast so etwas wie die Melodie seines Lebens. Vor 40 Jahren gründete der Ingenieur aus dem badischen Flecken Allmannsweier eine Firma für Großbohrgeräte. In nur einer Generation hat er sie zum Weltmarktführer für Tunnelvortriebstechnik mit mehr als einer Milliarde Euro Jahresumsatz und rund 5000 Beschäftigten entwickelt. Am kommenden Samstag (24.6.) wird Herrenknecht 75.

Für die Feier mit Verwandten und Freunden in Südfrankreich hat er sich - ausnahmsweise - drei Tage frei genommen. „Mehr geht nicht“, sagt Herrenknecht. „Es werden immer neue Tunnel gebraucht, die Arbeit ruft.“ Der Konzernchef mit den schlohweißen Haaren erledigt sie längst nicht nur am Schreibtisch im Hauptwerk gleich neben seinem Heimatort zwischen der Rheingrenze zu Frankreich und der Autobahn 5.