FrankfurtDie Eisdiele, die sich eine neue Geschmacksrichtung einfallen lässt; das Modellabel, das den Online-Shop überarbeitet; der Schraubenproduzent, der ein neues Lagerkonzept entwickelt: All diese Unternehmen gehören laut der Förderbank KfW in die Kategorie der innovativen Mittelständler. Doch solche Unternehmen gibt es immer weniger, wie aus dem Innovationsreport hervorgeht, den KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner am Dienstag vorstellte. Demnach ist die Zahl innovativer Unternehmen um 237.000 auf rund 800.000 im Jahr 2015gesunken – ein Rückgang von knapp 20 Prozent.

Lag der Anteil der Innovatoren an den rund 3,65 Millionen mittelständischen Unternehmen in Deutschland im Zeitraum von 2012 bis 2014 noch bei 29 Prozent, waren es im zwischen 2013 und 2015 nur noch 22 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Studie. „Der rückläufige Trend, der sich seit Mitte der 2000er Jahre abzeichnet, hat sich beschleunigt“, sagte Zeuner. „Das ist kein gutes Ergebnis“. Die Zahl der innovativen Unternehmen ermittelt die KfW in einer repräsentativen Umfrage von bis zu 5000 Firmen, die jedes Jahr an der Studie teilnehmen.