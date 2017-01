Bild vergrößern Beschäftigte appellieren an Unternehmerfamilie von Nathusius. dpa Bild:

Auf und Ab in Sangerhausen: Die Unternehmerfamilie von Nathusius ist offenbar doch bereit, sich an einem Massedarlehen für den insolventen Radbauer Mifa zu beteiligen. So wäre zumindest die Frühjahrsproduktion gesichert.