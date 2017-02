DüsseldorfDie Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, ist zwar Europas größter Handelskonzern, betreibt jedoch eine sehr zurückhaltende Informationspolitik. Doch der überraschende Abgang von Lidl-Chef Sven Seidel gibt einen Einblick in die Führungsetage des Konzerns. Die Fäden zieht hier ab sofort ein neues, fünfköpfigen Führungsgremium angehören. Einige Fakten zu den verschwiegenen Konzernlenkern.

Klaus Gehrig

Er begann seine Karriere 1971 bei Aldi Süd in Mülheim an der Ruhr. Fünf Jahre später wechselte er zur Schwarz-Gruppe und übernahm zunächst die Geschäftsführung der damals zwölf Lidl-Supermärkte in Deutschland. Seit 2004 ist er alleiniger Komplementär der Schwarz Unternehmenstreuhand. Gleichzeitig ist er Aufsichtsratsvorsitzender von Lidl und Kaufland. Der 68-Jährige gilt als enger Vertrauter des Konzernpatriarchen Dieter Schwarz. Zuletzt machte er im Sommer 2016 Schlagzeilen, weil er im Konzern das „Du“ als neue Umgangsform einführte.