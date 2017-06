Für hkp-Chef Michael Kramarsch ist die Schweizer Dominanz keine Überraschung. „Die Schweiz und Großbritannien sind, was die Vergütung betrifft, seit Jahren die amerikanischsten Länder in Europa“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. In den USA verdienen die Vorstandschefs nach Berechnungen der Berater im Schnitt dreimal so viel wie ihre Kollegen in Europa. „Amerika lebt quasi auf einem anderen Planeten. Hier treibt der Shareholder-Value-Gedanke seine Blüten.“ Fast 90 Prozent der Vergütungen entfallen dort auf Boni - zumeist in Aktien -, in Europa sind es rund drei Viertel. Spitzenverdiener in den USA war 2016 Nike-Chef Mark Parker mit 42 Millionen Euro.

In Deutschland dämpften laut Kramarsch dagegen die Mitbestimmung und die öffentliche Debatte die Spitzengehälter. Das Mitspracherecht der Aktionäre, das es in Großbritannien und der Schweiz schon lange gibt, bremst die Gehaltsentwicklung dort dagegen nicht.

Europaweit gingen die Gehälter der Vorstände 2016 im Schnitt der Stoxx-Unternehmen sogar um 3,7 Prozent auf 6,02 Millionen Euro zurück - obwohl die Gewinne um sechs Prozent und der Börsenwert im Schnitt um knapp zwei Prozent zulegten. „Wir sehen eine moderate Seitwärtsbewegung“, sagte Kramarsch. Am besten bezahlen nach den hkp-Berechnungen die Gesundheits- und die Konsumgüter-Branche.

Bei der Vergütung der Aufsichtsgremien spielt die Schweiz in einer eigenen Liga. Nestlé-Verwaltungsratschef Peter Brabeck-Letmathe und sein UBS-Kollege, der ehemalige Bundesbank-Präsident Axel Weber, erhielten im vergangenen Jahr jeweils mehr als fünf Millionen Euro. Im Schnitt verdienen Verwaltungsratschefs in der Schweiz sieben Mal mehr als deutsche Aufsichtsratschefs von Großkonzernen.