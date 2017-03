WienDer österreichische Gummi- und Kautschukspezialist Semperit muss sich einen neuen Chef suchen. Der deutsche Vorstandsvorsitzende Thomas Fahnemann tritt laut Firmenangaben vom Mittwoch mit sofortiger Wirkung zurück. Nach der erfolgreichen Neuaufstellung von Semperit wolle er sich einer anderen beruflichen Herausforderung stellen, hieß es. Über eine Nachfolge solle in den nächsten Wochen entschieden werden.

Der 56-jährige Frankfurter leitete das Unternehmen, das rund 7000 Mitarbeiter und einen Umsatz von 850 Millionen Euro hat (2016), seit 2010. Zuletzt hatte er ein Joint Venture mit der thailändischen Sri-Tang-Gruppe beendet. Dieser Schritt spült 2017 vor Steuern rund 200 Millionen Dollar in die Semperit-Kasse. Die Firma, die früher auch Reifen produzierte, stellt unter anderem Handschuhe für Anwendungen in der Medizin und Industrie sowie Handläufe für Rolltreppen her.