HamburgOpel-Chef Karl-Thomas Neumann will auch nach dem Zusammenschluss mit Peugeot an der Spitze des Rüsselsheimer Autobauers bleiben. „Ich stehe ganz klar dafür, dass wir hier etwas aufbauen, das Zukunft hat“, sagte der Manager der Zeitschrift „Auto Motor und Sport“ in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Interview. Da sei es für ihn wichtig, vor den Mitarbeitern zu stehen und Führung zu zeigen. „Das habe ich bisher getan und tue das auch weiterhin.“ Mit Peugeot-Chef Carlos Tavares verstehe er sich gut. Neumann, der Opel seit 2013 leitet, zeigte sich zuversichtlich, dass die bisherige GM-Tochter mit dem Blitz als Logo unter der Übernahme durch den französischen Konzern PSA Peugeot Citroen nicht leiden werde. Die beiden Marken würden nicht ähnlicher. Peugeot will im Zuge des Zusammenschlusses bei Fahrzeugen vermehrt die gleiche Technik einbauen, um die Kosten zu senken.

Skeptisch äußerte sich Neumann, der vor seiner Zeit bei Opel das China-Geschäft von Volkswagen geleitet hatte, über die Chancen von Opel in der Volksrepublik. In China eine neue Marke einzuführen, verlange sehr hohe Investitionen. „Der chinesische Markt ist nicht mehr das Allheilmittel, um die Probleme auf anderen Märkten zu kurieren.“ Für Opel gehe es erst mal darum, in Europa nachhaltig Gewinn zu machen.