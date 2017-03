Simplesurance vertreibt unter anderem Versicherungen für Mobiltelefone, die auf E-Commerce-Plattformen wie Amazon verkauft werden. Zur exakten Höhe der Allianz-Beteiligung an dem Start-up, das in Berlin 140 Mitarbeiter beschäftigt und in 28 Ländern aktiv ist, machen beide Seiten keine Angaben. Insgesamt hat Simplesuarance bislang 30 Millionen Euro eingesammelt. Neben zwei Wagniskapitalgesellschaften dürfte die Allianz der wichtigste Investor sein. Neu eingestiegen bei Simplesurance ist der japanische Online-Marktplatz Rakuten, eines der zehn größten Internetunternehmen der Welt. Für das laufende Jahr kündigt Gründer von Hein eine weitere Finanzierungsrunde an.