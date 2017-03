Nach Recherchen der WirtschaftsWoche kassieren die Kassen zum Beispiel für Saisonarbeitskräfte oder Flüchtlinge auch dann noch eine monatliche Kopfpauschale aus dem Gesundheitsfonds, wenn diese das Land schon wieder verlassen haben. Für diese Phantom-Versicherten werden keine Versicherungsbeiträge eingezahlt. Dadurch häufen sich gleichzeitig Beitragsschulden an.

„Es gibt eine unklare Rechtslage, die die Kassen ausnutzen – bewusst oder unbewusst“, bestätigte Frank Plate, Präsident des zuständigen Bundesversichertenamts (BVA), der WirtschaftsWoche. Seine Behörde richtete sich in einem Brief an den Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung. Einige Kassen würden sich durch „das unberechtigte Fortführen von Versicherungsverhältnissen (...) rechtswidrige finanzielle Vorteile“ verschaffen, heißt es in dem Schreiben, das der WirtschaftsWoche vorliegt. „Verschärft wird die Problematik dadurch, dass (...) keinerlei Beitragseinzug betrieben wird“, schreiben die Kontrolleure.