 Softbank will mehrere Verwaltungsratssitze bei Swiss Re

In den Gesprächen um einen Einstieg des japanischen Telekomriesen Softbank bei der Swiss Re ist einem Bericht zufolge ein hochkarätiges Treffen geplant. In den kommenden Wochen werde Softbank-Gründer Masayoshi Son den Verwaltungsratschef des Rückversicherers, Walter Kielholz, treffen, berichtete die "Finanical Times" am Montag.