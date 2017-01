Seit dem Sommer dürfen auch die 375.000 Mitarbeiter der Schwarzgruppe – zu der neben Lidl unter anderem auch Kaufland gehört – Topmanager mit dem Vornamen ansprechen.

Die Otto- und die Schwarz-Gruppe gehören zu einer Vielzahl von Unternehmen, in denen das „Sie” mittlerweile ausstirbt, wie eine gemeinsame Studie der Online-Jobbörse Stepstone und der Managementberatung Kienbaum zeigt. Sie haben 17.000 Fachkräfte zur Hierarchie und Organisationskultur befragt und kommen zu dem Ergebnis: Jeder Dritte duzt sowohl seine Kollegen als auch den Chef. In Betrieben mit weniger als 50 Mitarbeitern sogar jeder Zweite.

Mit dem kollegialen „Du” wollen Unternehmen laut Stepstone platte Hierarchien schaffen in Zeiten, in denen die Arbeitswelt durch die Digitalisierung zunehmend schneller wird. „Es ist wichtig, dass Entscheidungen schnell und nicht mehr nur von Führungspersonen getroffen werden können. In solchen dynamischen Umfeldern werden Hierarchien zum Hindernis für effizientes Arbeiten“, sagt Sebastian Dettmers, Geschäftsführer von stepstone.de.

Eva Bamberg, Arbeits- und Organisationspsychologin an der Uni Hamburg, sieht in dem Angebot einen gezielten Eingriff in die Unternehmenskultur. „Gerade in klassischen Unternehmen und Konzernen ist das Du ein Signal an Kunden, Stake- und Shareholder. Die Unternehmen wollen zeigen, dass es bei ihnen weniger formell zugeht.“ Sie geben sich mitarbeiternah.

Doch gerade in klassischen Unternehmen und Konzernen herrschten lange Zeit starre Hierarchien – und Machtgefälle bleiben trotz des kollegialen Du weiterhin bestehen. „Das Duzen ist oftmals nur eine Verschleierung der Hierarchie“, meint Bamberg. Unterschiedliche Interessen – beispielsweise bezüglich Bezahlung, Arbeitszeiten oder Beförderung – gebe es nach wie vor.



Duz-Kultur kann zu Schwierigkeiten führen



Deshalb befürchtet auch Arbeitspsychologe Tim Hagemann von der Bielefelder Fachhochschule der Diakonie, dass es zu Schwierigkeiten beim Du zwischen Chef und Angestelltem kommen kann. „Wenn das Verhalten der Führungskraft nicht zu der assoziierten Vertraulichkeit der persönlichen Anrede passt, ist das Duzen kontraproduktiv“, schreibt Hagemann in einem Gastbeitrag auf Xing.

Beispielsweise, wenn ein Chef seinem Mitarbeiter erklären muss, dass er nicht befördert wird. „Diese Rolle bedarf einer gewissen Distanz. Doch selbst der Arbeitnehmer kann unangenehme Entscheidungen durch ein Sie differenzierter bewerten und für sich annehmen“, erklärt der Experte.

Aus diesem Grund sollten sich Chefs gut überlegen, ob sie ihren Mitarbeitern das Du anbieten. Denn: Es lässt sich nicht zurücknehmen. Und: „Insgesamt müssen ein generelles Duzen oder Siezen und die tatsächliche Unternehmenskultur stimmig sein – alles andere ist nur Schönfärberei“, so Hagemann.

Nur in jungen oder kleineren Unternehmen, beispielsweise in Start-ups, ist das kollegiale Du meist kein Problem, meinen die beiden Arbeitspsychologen. „Zwar gibt es selbst in neu gegründeten Unternehmen Hierarchien. Da das Team nur eine kleine Gruppe ist, gehört das Du seit Beginn zur Unternehmenskultur dazu“, erklärt Bamberg.

Neben der neuen Duz-Kultur treiben weitere Trends den Wandel in Unternehmen an: VW führt Englisch als Konzernsprache ein, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Beim Mobilfunkanbieter Vodafone soll das gelingen, indem sich die Mitarbeiter jeden Morgen im Großraumbüro einen neuen Arbeitsplatz suchen müssen – selbst der Chef.

Und nachdem Daimler-Chef Dieter Zetsche den Binder während einer Jahrespressekonferenz im heimischen Schrank ließ, verzichteten auch zunehmend die Mitarbeiter auf das modische Accessoire im Business.