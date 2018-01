Gibt es Strategien, die Pendler nutzen können, um sich gegen die Stressoren zu wappnen?

Da kommt es darauf an, ob ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln reise oder mit dem Auto. Beides hat Vor- und Nachteile – je nach Personentyp wiegen die mal schwerer und mal leichter. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss sich nach einem langen Arbeitstag zusätzlich auf der Fahrt konzentrieren. Das ist eine Belastung. Dafür hat man in der Regel Ruhe. In der Bahn kann man bestenfalls Musikhören, etwas lesen oder sich mit Kollegen oder anderen Pendlern während der Fahrzeit unterhalten. Letztlich hilft aber auch die beste Organisation nur bedingt. Pendelzeit ist immer arbeitsgebundene Zeit. Egal ob ich ein gutes Buch lese oder mich mit netten Menschen unterhalte - die meisten Menschen würden gerade tausend Dinge lieber tun, als im Zug zu sitzen.

Was hilft denn noch?

Das Verkehrsmittel sollte man so wählen, dass die Pendeldauer möglichst kurz ist. Weiter ist es hilfreich, die Stoßzeiten zu vermeiden, in denen jeder zur Arbeit oder heimfährt. Der Chef kann einem da mit Gleitzeitregelungen entgegenkommen. Der Stress lässt sich zudem reduzieren, wenn ich ein oder zwei Tage die Woche von Zuhause aus arbeiten kann. Puffer sind auch immer hilfreich – also keine beruflichen Termine kurz nach Arbeitsbeginn legen oder private kurz nach Feierabend. Bahnfahrern hilft außerdem – sofern sie es sich denn leisten können und wollen – ein Ticket der 1. Klasse. Da kriegt man leichter einen Sitzplatz und es ist nicht so voll und eng, das reduziert den Stress enorm.