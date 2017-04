Der Klimaanlagenbauer Carrier, Opfer einer der ersten öffentlichen Attacken Trumps, revidierte kurz nach dessen Wahl seine Entscheidung, 1100 Arbeitsplätze aus Indianapolis nach Mexiko zu verlagern. GM versprach gleich mehrere Tausend neue Arbeitsplätze, GE-Direktor Jeffrey Immelt säuselte, er werde nicht nur Jobs schaffen, sondern „Trump in jeglicher nur möglichen Weise unterstützen“. Und Ford verkündete vergangene Woche stolz, 1,2 Milliarden Dollar in die Modernisierung seiner Werke in den USA zu investieren – was der Präsident genugtuend mit „car companies coming back to the U.S.“ betwitterte. Dass der Autobauer mit seinem Investment gerade einmal 130 neue Arbeitsplätze schafft, ging dabei natürlich unter.

Die Achtzigerjahre kommen nicht mehr zurück

Dabei ist genau das der Punkt, an der die Erzählung ihren entscheidenden Fehler offenlegt: Die Beschwörung der Rückkehr des klassischen Industriearbeiters aus der weißen Mittelschicht westlicher Gesellschaften mag in den Zeitgeist passen, um die aufgebrachten westlichen Staaten zu beruhigen. Das Problem ist nur: Sie ist in einem zentralen Punkt falsch. Und das dürfte für viele Wähler, die auf ein Rückfahrticket in die Achtzigerjahre spekulieren, noch eine böse Überraschung geben.