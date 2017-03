Klingt nach Multitasking, Kommunikation, klassischen Frauenberuf - nur mit Blick auf die Spielzeuge für große Jungs. Tatsächlich sind nur ein Viertel der Ground Operation Agents bei der Lufthansa in Frankfurt Frauen. Denn mit einem Bürojob hat die Arbeit der Ground Ops nichts zu tun. Lauer: "Ohne unser 'Go' geht kein Flieger raus!"

Kollegin Schultheis zeigt, was das bedeutet: Die zierliche Frau mit dem dunklen Pferdeschwanz und den knallrot lackierten Nägeln zieht ihre gelbe Warnweste und die Sicherheitsschuhe an, steckt sich Oropax in die Ohren und verlässt im Laufschritt das Büro.

Ground Operation Agents sind die Schnittstelle zwischen dem Gate, der Flugzeug-Crew und dem technischen Personal am Flughafen. Sie koordinieren die Abläufe vor dem Start eines Flugzeuges: Be- und Entladen von Fracht und Gepäckstücken, Tanken und Reinigung des Flugzeugs und Catering. Zusätzlich informieren sie Cockpit- und Kabinencrew über den anstehenden Flug und geben Änderungen im Ablaufplan bekannt. A

„Jeder Tag ist anders, ich weiß nie, was mich erwartet. Aber ich weiß jeden Abend, was ich geleistet habe. Mal habe ich Fracht gerettet, mal Koffer oder dafür gesorgt, dass Menschen pünktlich an ihr Ziel kommen“, sagt sie und wirft einen Blick ins Innere des Fliegers: Ist hier alles in Ordnung? Ist der Putztrupp schon fertig? Wie weit ist das Catering?