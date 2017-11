TK-Chef Baas appelliert deshalb an die Unternehmen, das Thema Schlafen und Entspannung im Betrieblichen Gesundheitsmanagement zu verankern. Die Mehrheit der Arbeitgeber betrachte die Schlafprobleme ihrer Mitarbeiter - trotz der Auswirkungen auf die Arbeitsqualität - nämlich als persönliches Problem. Jedenfalls zeigt eine kürzlich veröffentlichte Studie der Krankenkasse zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) in Deutschland, dass nur knapp jedes zehnte Unternehmen das Thema Schlaf in der Gesundheitsförderung thematisiert. Gleichzeitig seien sich Führungskräfte und Personalverantwortliche aber einig, dass Schlaf zu den BGM-Themen gehört, die künftig am meisten an Relevanz gewinnen werden.