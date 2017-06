Beim Umgang von Jugendlichen mit digitalen Geräten klafft in Deutschland eine große Lücke zwischen Kinderzimmer und Klassenraum. „Drei von vier Neuntklässlern nutzen zu Hause fast täglich den Computer, aber nur ein Prozent auch in der Schule“, sagte Ortwin Renn, der wissenschaftliche Leiter des am Donnerstag veröffentlichten „MINT-Nachwuchsbarometers 2017“ im Auftrag der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) und der Hamburger Körber-Stiftung.

Digitale Kompetenzen sind Privatsache

„In Deutschland erwerben Schülerinnen und Schüler ihr digitales Know-how weitgehend in der Freizeit“, bedauerte Renn. „Digitale Bildung in Deutschland braucht ein Update“, fordern die Experten. So werde in Grundschulen nur wenig mit digitalen Mitteln gelehrt: 20 Prozent der Sechs- bis Achtjährigen hätten regelmäßig Unterricht am Computer oder nutzten ihn in Pausen oder Nachmittagsangeboten.