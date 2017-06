Wichtig ist es dabei möglichst authentisch zu sein. Klems rät dazu, sich nicht anders als im analogen Leben zu verhalten und zum Beispiel nur Dinge zu posten, die Sie auch in einem Gespräch von sich geben würden. Dabei sollten das Profil und die Inhalte nicht nur neutral und gefällig sein. „ Es gibt nichts Langweiligeres als Social-Media-Auftritte ohne Charakter. Der kann aber natürlich auch polarisieren“, sagt Klems. Wichtig sei es Meinungsäußerungen gut zu begründen und in Diskussionen sachlich zu bleiben.

Potenzielle Bewerber sollten jedoch nicht direkt „drauf los twittern“. Denn es kann einiges an Übung erfordern, Bilder und Texte so aufzubereiten, dass sie interessant sind und den eigenen Qualitätsansprüchen entsprechen.

Doch auch Posts, die das Privatleben zeigen, können eine gute Idee sein. „Sie vermitteln dem potenziellen Arbeitgeber damit ein umfassenderes Bild ihrer Person. Dabei würde ich aber eher auf Qualität als auf Quantität setzten“, rät Karriereexpertin Skubella. Wenn also gerne lesen und reisen, sind das durchaus Hobbys, über die sie auch öffentlich berichten können.