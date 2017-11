WirtschaftsWoche: Herr Riedlbauer, in den letzten Jahren hatte man den Eindruck, prominente Investoren sind inzwischen ein Muss für Startups . Stimmt das immer noch? Julian Riedlbauer: "Es gibt Zeiten, in denen ist ein prominenter Investor super. Aber es gibt auch Zeiten, da ist das sehr ungünstig – etwa gerade jetzt im Falle von Kevin Spacey. Vor drei Jahren noch hat man in der Branche gedacht, einen Star an Bord zu haben ,sei immer gut. Heute weiß man, dass es auch große Nachteile haben kann. Sobald man einen Star als Investor hat, ist die Firma mit diesem Prominenten verbunden. Eine gute Firma mit dem richtigen Produkt hält auch negative PR mal aus. Ist aber das Produkt nicht perfekt und der Star in der Krise, kann das sehr schlecht für das Image der Firma sein."

Was raten sie also jungen Unternehmen? Besser auf einen Promi-Investor verzichten?

"Ein Star bietet deutliche Chancen, aber auch große Risiken. Wenn Startups sich für einen prominenten Investor entscheiden, dann kommt es darauf an, dass der Prominente und das Produkt von der Zielgruppe her zusammen passen. Auch der Zeitpunkt, wann der Star an Bord kommt, ist wichtig. Will ein Star schon in der ersten Finanzierungsrunde einsteigen, bevor das Produkt marktreif ist, dann ist das meist nicht gut. Da kann man auch einem Star absagen. Ein Promi ist sicher gut zu haben, aber wichtiger ist es, einen guten Risikokapitalgeber zu suchen. Ein professioneller Investor kann mit seiner Erfahrung helfen, die Firma und das Produkt weiter zu entwickeln. Dafür sollte man primär seine Zeit verwenden, nicht für die Suche nach einem Star."