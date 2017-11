„Ein Anschreiben für eine Bewerbung verfassen ist wie Sauerbraten machen: Ich würde gerne, kann‘s aber nicht.“

1.034 Nichtakademiker hat das Stellenmarkt-Portal meinestadt.de gefragt, wie leicht ihnen das Schreiben von Bewerbungen fällt. Was den Bewerbern dabei in den Sinn kam, ist häufig ziemlich unangenehm. Sie gaben Vergleiche wie „Bügeln müssen“, „eine Strafarbeit in der Schule, „Besuch beim Zahnarzt“ an. Andere sagten gleich, Bewerbungen schreiben sei die Hölle.

Insgesamt bezeichneten 55 Prozent der Befragten das Anschreiben als größte Hürde auf dem Weg zum neuen Job. Er könne sein Potenzial einfach nicht schriftlich rüberbringen, klagte einer.