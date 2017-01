"Wenn nur 64,7 Prozent aller interessierten und als 'ausbildungsreif' eingestuften Bewerber einen Ausbildungsplatz finden, kann von einem Azubi-Mangel nicht gesprochen werden", heißt es in der DGB-Studie. Denn gleichzeitig bleiben in einigen Branchen immer mehr Ausbildungsplätze leer, etwa am Bau und im Hotelgewerbe.

Für die jungen Menschen ebenfalls wichtig: die finanzielle Komponente einer Ausbildung. 88,1 Prozent schätzen an der dualen Ausbildung, dass sie von Anfang an etwas verdienen.

Vielmehr bevorzugen die Betriebe Gymnasiasten anstatt Real- und Hauptschüler. Entsprechend haben fast 48 Prozent der rund 270.000 Jugendlichen, die in Maßnahmen stecken, nur einen Hauptschulabschluss. Rund 27 Prozent verfügen über einen mittleren Abschluss.

Projekte "für alle, die sonst nichts kriegen"

Einer davon ist Eric Müller, 18 Jahre alt. Seit Ende September arbeitet er als Lehrling bei der Firma Forth Elektrotechnik auf einer Baustelle in Berlin-Hohenschönhausen. In roter Arbeitshose, braunen Arbeitsschuhen und schwarzem Fleecepulli unterscheidet ihn optisch nichts von den Kollegen. „Auf der Baustelle läuft es ganz gut“, sagt er. „Aber in der Berufsschule ist es nicht so leicht.“

Eric ist keiner, der viele Worte verliert. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt er. Im Vergleich zu anderen im Freundeskreis sieht Eric sich im Mittelfeld: Einige Kumpels machen zwar Abitur. Seine engen Freunde jedoch lernen Maler, Lackierer und Gerüstbauer, sein Bruder wird Koch. Dann gibt es einige, die gar keine Lehrstelle ergattert haben.

Die Firma Forth in Eberswalde in Brandenburg hat rund 50 Angestellte, viele gehen bald in Rente. „Ich finde nicht ausreichend qualifizierten Nachwuchs“, sagt Ausbilder Uwe Schadwinkel. Pro Jahr sucht das Unternehmen mindestens drei Jugendliche für die dreieinhalbjährige Ausbildung zum Elektrotechniker. Lange bekam er Dutzende Bewerbungen. Letztes Jahr meldeten sich für seine drei Plätze nur fünf Anwärter. Der Geburtenrückgang in Ostdeutschland nach dem Ende der DDR 1989/90 macht sich klar bemerkbar. Ein einziger der Bewerber entsprach Schadwinkels Wunschprofil: Mittlere Reife und die Note Zwei in Mathematik und Physik.