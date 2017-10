 Warum die Deutschen den Job wechseln

Von wegen German Angst: Kein europäisches Land blickt so positiv auf den eigenen Arbeitsmarkt wie Deutschland. Das zeigt der aktuelle Bewerber-Index der Personalberatung PageGroup, die Bewerber in 13 europäischen Ländern zur Einschätzung ihrer Situation befragt hat.

Demnach ist die Hälfte der Befragten in Deutschland davon überzeugt, in weniger als drei Monaten einen neuen Job zu finden. Lediglich sechs Prozent rechnen mit mehr als zwölf Monaten für die Jobsuche. Die Zuversicht begründen die Jobsuchenden mit der allgemein guten wirtschaftlichen Situation in Deutschland.