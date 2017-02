Tatsächlich werden nur jene Mitarbeiter unter ihren Führungskräften leiden, die eine schmerzliche Diskrepanz feststellen: zwischen ihren Erwartungen und der Realität. Statt nun zu behaupten, die Realität sei nicht in Ordnung, könnte man ebenso prüfen, ob die Erwartungen in Ordnung sind. Und das sind sie in vielen Fällen definitiv nicht.

Der Chef ist an allem schuld

Was wird dem Chef nicht alles angekreidet?! Dass er die Bedürfnisse der Mitarbeiter unzureichend berücksichtigt, indem er sie beispielsweis zu wenig lobt. Dass er nicht erreichbar ist. Der Befindlichkeit seiner Mitarbeiter zu wenig Beachtung schenkt und so weiter.

Es sind die Klagen von Menschen, die offenbar nicht gelernt haben, rundum Verantwortung für sich zu tragen. Die immer noch in kindlicher Erwartung verharren, jemand müsse sich um ihre Bedürfnisse kümmern. Wer sich wünscht, dass sein Chef sich seinen Erwartungen anpasst, verkennt die menschliche Natur seines Chefs, die Fehler erwarten lässt. Er verkennt den Druck, unter dem die meisten Chefs heute stehen. Und er erlaubt dem Chef nicht, in seine Verantwortung hinein zu wachsen. Er will Befriedigung. Jetzt! Das ist der Egozentrismus eines Kindes. Diese Haltung erzeugt unvermeidlich Frustration.