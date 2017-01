Talent Economy

Qualifizierte Fachkräfte zu finden und zu halten wird zunehmend schwieriger. "Wir leben in einer ‚Talent Economy‘, begabte junge Menschen sind der Schlüsselfaktor für Unternehmen", sagt Matthias Ehrhardt von der IESE Business School. Die vernetzten und anspruchsvollen Generationen X und Y erwarten regelmäßiges Feedback, Abwechslung sowie Entwicklungschancen. "Millennials fühlen sich bekanntermaßen kaum an einzelne Unternehmen gebunden", bekräftigt Professor Ehrhardt. Wer junge Menschen dennoch für sich begeistern wolle, müsse eine neue Arbeits- und Unternehmenskultur schaffen, in der sich die Mitarbeiter stärker mit ihrer Aufgabe identifizieren.

Aber wie sehen das eigentlich die jungen Menschen?