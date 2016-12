Der Verband "Die Führungskräfte" hat ermittelt, dass in Deutschland nur jede fünfte Führungskraft auf ihre Aufgaben vorbereitet wird, bevor sie auf Mitarbeiter losgelassen wird. Und die Noten der Führungskräfte in Deutschland liegen sogar unter dem Welt-Durchschnitt: Wie sollen Vorgesetzte das Führen in digitalen Zeiten verstehen und bewältigen, wenn sie heute schon ihr Klassenziel verfehlen?

Was sich in den Führungsetagen der deutschen Konzerne ändert und wer sich in Position bringt.

...und zwar?

Wenn sie ihren Führungskräften sagen „Seht zu, dass die Zahlen stimmen – wie ihr das schafft, ist mir egal“, vergiftet das die Firmenkultur. Deshalb ist es so wichtig, dass das oberste Management mit gutem Beispiel vorangeht: Die Vorstände und Geschäftsführer müssen ansprechbar, entscheidungsstark und offen für Neues sein. Und sie müssen von ihren Führungskräften klar und deutlich einfordern, was Führen heutzutage ausmacht.

Welche Unternehmen sind in Ihren Augen gut darin?

Da fallen mir die Digital-Riesen Google, Facebook, Twitter & Co ein: Die sind natürlich schon lange keine Start-ups mehr, haben sich diesen Spirit aber in Teilen bewahrt. Oder nehmen Sie ein deutsches Start-up, das auch keines mehr ist: Zalando, mittlerweile ein Konzern mit mehr als 10.000 Mitarbeitern, hat mit seinem Ansatz „Radical Agility Leadership“ im Tech-Bereich ein völlig neues Führungsmodell eingeführt – sehr spannend. In Extremform praktiziert die Software-Firma Haufe-umantis eine innovative Form der Führung: demokratisch legitimierte Führung auf Zeit, das heißt die Mitarbeiter wählen den CEO. Beeindruckt hat mich auf die neue Deutschland-Zentrale von Microsoft in München: Jeder Mitarbeiter kann sich für jede Tätigkeit immer genau den Arbeitsort aussuchen, der gerade am besten passt. Davon haben wir uns auch inspirieren lassen, als wir in diesem Jahr das Bürokonzept für unseren neuen Hauptsitz in Köln entwickelt haben.