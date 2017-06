Kanalisiertes Denken statt eigener Meinung, genormtes Verhalten statt authentischer Selbstständigkeit: Je höher Führungskräfte in der internen Hierarchie aufsteigen, desto mehr passen Sie sich an. Sie adaptieren die Meinungen und Verhaltensweisen, die im Unternehmen vorherrschen, nehmen Entscheidungen hin oder entscheiden selbst so, wie es von ihnen erwartet wird. Für die Unternehmen scheint das so erst einmal nicht schlecht:

Wo Übereinstimmung herrscht, ist auch Harmonie. Alles läuft smooth und ohne Reibungsverluste. Doch gleichzeitig bringen die Firmen sich damit um ihre Dynamik, werden handlungslahm. Denn die andere Seite der Medaille sieht so aus: Wo zu viel Homogenität und Anpassung herrscht, leidet auch die Kreativität, können keine Innovationen entstehen. Und im Wettbewerb haben die Unternehmen dann das Nachsehen.