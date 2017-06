Eine Postkarte von Rügen, schriftliche Urlaubsgrüße aus dem Allgäu oder eine Auftragsbestätigung von einem Geschäftspartner per Post - alles Schnee von gestern. Wer heute Briefe schreibt oder eine Postkarte verschickt, gilt als altmodisch, uncool und von gestern. Das Vordringen des Digitalen in alle Bereiche von Beruf und Freizeit lässt die Menschen immer weniger zu Kugelschreiber und Füller greifen. Das bekommt auch die Deutsche Post seit Jahren mit rückläufigen Sendungsmengen massiv zu spüren.

Der Wandel kündigte sich bereits vor einigen Jahrzehnten an, als es Wissenschaftlern in den USA gelang, zwei weit auseinander stehende Großrechner miteinander zu verbinden und Mails hin- und herzuschicken. Das war 1969. Der Totengräber des Briefes war geboren. Rund 30 Jahre später schlug er wuchtig zu und drängte den Klassiker des Postgeschäfts allmählich ins Abseits.

Einen Standardbrief in Deutschland zu verschicken, kostet unverändert 70 Cent. Was Verbraucher als zu hoch einstufen, ist für die Deutsche Post ein Triumph. Wie sieht es im Rest Europas aus?

Wie kaum ein anderes Instrument der Kommunikation unter Menschen hat sich der Brief über Jahrhunderte fortentwickelt und in alle Bereiche des Lebens eingefräst, in Politik, Literatur, Wirtschaft, Kultur: Die berühmten Briefe von Goethe an Charlotte von Stein, Rosa Luxemburgs Briefe aus dem Gefängnis oder auch der bewegende Abschiedsbrief des Schriftstellers Gabriel Garcia Marquez sind nur wenige Beispiele.

„Briefe haben die Macht, unser Leben zu erweitern. Sie enthüllen Motive und vertiefen das Verständnis“, schreibt der britische Journalist Simon Garfield in seinem 2015 erschienenen Buch „Briefe!“ Es ist ein leidenschaftliches Plädoyer für den Brief. Denn: „Eine Welt ohne Briefe wäre eine Welt ohne Sauerstoff“.

Noch atmet die Welt und auch Briefe werden weiterhin verschickt. Doch das Digitale ist nicht mehr aufzuhalten. Das hat auch die Post erkannt und mit Produkten wie der ePost, dem Messenger-Dienst Simsme und dem online-getriebenen Paketgeschäft dem rückläufigen Brief-Trend einen Kontrapunkt gesetzt.