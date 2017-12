Aber wer profitiert sonst? Na gut okay: Tausende Personalabteilungen können jubeln. Denn wer weiß, wozu man die Peinlichkeiten irgendwann noch mal gebrauchen kann? Weihnachtsfeiern machen uns in Zukunft erpressbar.

Das ist ziemlich clever. Denn Feiern am Jahresende verführen zum Exzess. Weihnachtsfeiern läuten psychologisch betrachtet ja geradezu eine Endzeitstimmung ein: Danke für das zurück liegende Jahr, wir können stolz auf uns sein, der Erfolg der Firma ist unser gemeinsamer Erfolg, das wollen wir heute feiern. Mit anderen Worten: Es ist alles erledigt. Jetzt ist also eh alles egal. Das Büffet ist eröffnet. Prost!

Auch wenn die Weihnachtsfeier eine lockere Veranstaltung ist, handelt es sich dabei nach wie vor um einen Event vom Arbeitgeber. Frauen sollten genauso wenig ein zu freizügiges Outfit wählen , wie auch zu leger gekleidet erscheinen. Also weder die Jogginghose, noch das extrem kurze Minikleid. Ein Cocktailkleid darf es aber durchaus sein. Und auch Männer müssen nicht im Frack mit Fliege erscheinen, in Hemd und Sakko

Verlagerte man die Weihnachtsfeiern auf den Januar (muss ja nicht Pfingsten sein) und würde man die Feiern etwa „Startschuss 2018“ nennen, dann wären sie keine Bilanz, sondern ein Aufbruch. Kein Grund also für Alkoholvergiftungen. Teamgeist statt Rudelsaufen. Aber Teambuilding ist im christlichen Abendland für die meisten eben nicht Anlass zum Feiern genug.

Trotzdem werden viele Kollegen jetzt wohl erwidern: „Was laberst du, Mann? Natürlich schweißt so ´ne Party vor Weihnachten uns zusammen, Mann!“

Und in der Tat trägt die klassische deutsche Firmenweihnachtsfeier zum Teambuilding bei - allerdings per Kollateralschaden. Auf Kosten Einzelner. Das einigende Motto: Wir anderen sind uns doch alle einig, dass wir uns niemals so gehen lassen dürfen.

Diese Anekdoten-Lieferanten gelten dann zwar als die Stars der Weihnachtsfeier, als Ikonen des guten Betriebsklimas. Aber wer will schon, dass die Belegschaft über einen selbst als eine ihrer Ikonen redet wie: „Als Thomas am Glühweinstand dem Chef die Unterhose von hinten aus dem Anzug bis zum Rücken hoch gezogen hat, war das 2014 oder 2015?“

Oder so ähnlich. Aber seien wir ehrlich: Die Qualität einer Weihnachtsfeier wird am darauf folgenden Montag in der Kaffeeküche genau an diesen kleinen Fauxpas gemessen.