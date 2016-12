Es ist wieder so weit: Das Jahr geht zu Ende – die Hochzeit für Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung beginnt. Fatal nur, dass die Prognosen in den Unternehmen für das Geschäftsjahr 2017 und für Investitionsplanungen an der Börse abermals auf Hochrechnungen von Ökonomen und auf Umfrageergebnissen unter Wirtschaftsvertretern basieren.

Donald Trump tritt sein Amt als US-Präsident an, in Deutschland steht die Bundestagswahl auf dem Plan, der Vollzug des Brexits steht an. Und wer weiß, wie es 2017 mit den kränkelnden europäischen Staaten weitergeht. Aussichten, die heute schon auf die Stimmung der Manager, Politiker und Wirtschaftsexperten drücken. Wie sollen in dieser von Skepsis – ja schon fast Angst – geprägten Gemütslage realistische Prognosen entstehen?