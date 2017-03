Die Aktie des Maschinenbauers Aumann hat bei ihrem Börsendebüt ordentlich zugelegt. Der erste Kurs an der Frankfurter Börse wurde am Freitag mit 48,20 Euro festgestellt, im Tagesverlauf stieg sie auf knapp 50 Euro.

"Wir sehen das als sehr schönen Erfolg", zeigte sich der Chef des Aumann-Mehrheitsaktionärs MBB, Christof Nesemeier zufrieden. Der Plan, mit dem Börsengang den Wert von Aumann herauszustellen, sei aufgegangen: "Wenn man so eine Perle in einem Gemischtwarenladen versteckt, sieht man nicht den vollen Wert." Begleitet haben den Börsengang federführend die Privatbank Berenberg und die US-Investmentbank Citi, Hauck & Aufhäuser war ebenfalls mit im Boot.

Maschinenbauer Aumann will noch vor Ostern an die Börse gehen. Nun steht die Preisspanne für die Zeichnungsphase fest - und Aumann könnte damit höher bewertet werden als Mehrheitsaktionär MBB. Der will Kasse machen.

Das Unternehmen aus dem westfälischen Beelen ist der erste Börsenneuling des Jahres in Frankfurt. Das Aktienangebot profitiert von der wachsenden Bedeutung von Elektromotoren, insbesondere vom Bedarf der Fahrzeughersteller. Mit den Maschinen von Aumann lassen sich solche Elektroantriebe produzieren, zudem stellt das Unternehmen Maschinen für Spulenwicklung und Drahtlackierung her. Bislang hat das Geschäft mit der Elektromobilität einen Umsatzanteil von 27 Prozent. Finanziell betrachtet ist Aumann grundsolide. Die Nettoliquidität liegt bei 26,5 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote liegt bei 31 Prozent.

63 Millionen Euro für Ausbau der Produktion

Die Emission hat ein Volumen von 251 Millionen Euro. Mit 176 Millionen geht der größte Teil davon an die Berliner Mittelstands-Beteiligungsfirma MBB, die ihren Anteil an Aumann damit auf 53,6 von 93,5 Prozent abschmelzen lässt. Dem Börsenneuling selbst fließen 63 Millionen Euro für den geplanten Ausbau der Produktion zu. MBB strebt anders als die meisten Private-Equity-Firmen keinen schnellen Verkauf ihrer Beteiligungen an, sondern will langfristig mit ihnen zusammenarbeiten.