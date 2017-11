FrankfurtBelastet von Kursverlusten der asiatischen Börsen wird der Dax Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch mit Verlusten starten. Auf außerbörslichen Plattformen notiert der deutsche Leitindex am frühen Mittwochmorgen mit 12.988 Punkten unter der Marke von 13.000 Punkten. Am Dienstag hatte er 0,3 Prozent tiefer bei 13.033 Punkten geschlossen.

In Tokio gab der Nikkei-Index um 1,6 Prozent auf 22.028 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,8 Prozent auf 3.403 Punkte. Der Ölpreis-Verfall und die dadurch ausgelöste Talfahrt der US-Energiewerte machten Anleger nervös, sagten Börsianer. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 61,40 Dollar je Barrel, nachdem die Internationale Energie-Agentur IEA ihre Prognose für das Nachfragewachstum 2018 gesenkt hatte.