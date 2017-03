Dass die Märkte dennoch positiv auf Trumps Rede reagierten - die Aktienkurse in Asien und in Europa legten zu, der Dollar ebenfalls - ist zum einen darauf zurück zu führen, dass Trump seine bereits im Wahlkampf angekündigte Absicht, die Konjunktur finanzpolitisch zu stimulieren, wiederholte. Höhere Ausgaben für die Verteidigung und die staatliche Infrastruktur bei gleichzeitig sinkenden Steuern für die Unternehmen und die Mittelschicht sollen die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ankurbeln und die Gewinne der Unternehmen steigern.

An den Finanzmärkten hatten Börsianer die erste Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem amerikanischen Kongress zu einem wirtschaftspolitischen Großereignis hochstilisiert. Sie hofften, Trump werde endlich Details seiner Steuerpläne bekannt geben. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen beließ der Präsident es bei der Ankündigung eine „historische“ Steuerreform vorzubereiten. Was das konkret bedeutet, ob damit die von den Republikanern im Kongress ausgearbeitete Cash-Flow-Steuer mit Grenzausgleich kommt, blieb offen.

Der US-Präsident schlägt nur kurz versöhnliche Töne an, liest die Rede über weite Strecken vom Papier ab. Schnell aber wird er wieder hart: Am Ende überrascht er nur mit einer Ankündigung.

Normalerweise ließe die Aussicht auf steigende Leitzinsen die Kurse an den Aktienmärkten purzeln. Dass das diesmal nicht der Fall ist und die Märkte haussieren, ist ein Zeichen dafür, dass die Börsianer das aktuelle Zinsniveau als viel zu niedrig bewerten und steigende Leitzinsen als notwendig erachten, um die Konjunktur vor Überhitzung zu schützen. Die Frage ist nur, ob Trump das auch so sieht. Er hat in den nächsten Monaten die Gelegenheit, wichtige Posten an der Spitze der Notenbank, darunter die Posten von Fed-Chefin Janet Yellen und ihres Stellvertreters Stanley Fischer, neu zu besetzen.