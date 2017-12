Es sieht gut aus an den US-Aktienmärkten.

New YorkAn der Wall Street haben sich die Anleger am Tag vor der erwarteten Zinserhöhung weitgehend bedeckt gehalten. Einzig beim Traditionsindex Dow Jones zeigten sich die Investoren in Kauflaune. Die Standardwerte stiegen getragen von einem Run auf die Aktien von Boeing um 0,3 Prozent auf 24.445 Punkte.

Es ist das vierte Tagesplus in Folge, zur Bestmarke vom Monatsanfang fehlen noch knapp 60 Zähler. Der S&P500 lief mit 2662 Punkten nahezu unverändert, während die Papiere der Technologie-Börse Nasdaq unter Gewinnmitnahmen litten und mit 6872 minimal nachgaben.