LondonVolkswagen wagt sich zum ersten Mal seit Bekanntwerden des Dieselskandals vor eineinhalb Jahren wieder an den europäischen Anleihemarkt. Die Finanzierungs-Tochter Volkswagen International Finance lud am Mittwoch Investoren zu einer Telefonkonferenz ein, auf der es um die Emission einer milliardenschweren Euro-Anleihe in vier Tranchen gehen soll, wie eine der konsortialführenden Banken laut dem Reuters-Informationsdienst IFR mitteilte. Die Laufzeiten liegen zwischen zwei und zehn Jahren. Begeben werden sollen die Papiere dann am Donnerstag.

Insgesamt dürfte sich VW damit vier bis fünf Milliarden Euro besorgen, wie der Banker sagte. Im Vorfeld war über eine bis zu zehn Milliarden schwere Emission spekuliert worden.