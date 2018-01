Die Sicherheitsprobleme bei Computerprozessoren aus dem Hause Intel sind nicht nur ein Thema für Informatik-Nerds und Hacker. Auch die Kapitalmärkte interessieren sich für den Fall, weil Intel-Chef Brian Krzanich im vergangenen Jahr massiv eigene Intel-Anteile verkauft hat. Es handelt sich dabei wohlgemerkt um Aktien des Unternehmens, das er leitet und über dessen relevante interne Vorgänge er in seiner Position wie kein anderer informiert sein sollte.

Dabei sieht so aus, als ob die gerade erst öffentlich gewordenen Sicherheitsprobleme bei Intel-Chips schon vor dem Aktienverkauf durch den Chef unternehmensintern bekannt waren. Das fragwürdige Moment daran: Niemand darf mit Aktien eines Unternehmens handeln, wenn er interne Informationen über dieses Unternehmen besitzt, die anderen Investoren und Anlegern nicht zur Verfügung stehen. Sogenannter Insiderhandel ist in nahezu jedem Land der Welt verboten, um andere Marktteilnehmer vor Übervorteilung zu schützen und das Vertrauen in einen fairen Börsenhandel aufrecht zu erhalten.