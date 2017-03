Mit der unveränderten Dividende kann der Hamburger Kosmetikkonzern nicht punkten. Der Wert gehört im Dax mit 1,2 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Position 29 in der Schlussgruppe des Index. Mit Blick auf die hohen Barbestände des Konzerns dürften sich einige Investoren von der Gewinnausschüttung enttäuscht zeigen, kommentierte die DZ Bank. Analysten hatten im Schnitt mit einer leichten Anhebung auf 71 Cent gerechnet, wobei die höchsten Schätzungen sogar bei 75 Cent lagen. Beiersdorf hat in den vergangenen Jahren einen Kapitalberg in Höhe von mehr als 3,5 Milliarden Euro angesammelt. Bei einem Umsatz von aktuell 6,7 Milliarden Euro ist das eine stolze Summe.

Doch während Konkurrenten wie Henkel, Unilever oder L’Oreal stetig in der Branche zukaufen, um Schwächepositionen wettzumachen und die Marktstellung zu festigen, bleibt das Geld bei Beiersdorf auf dem Sparbuch. Die Hamburger zahlen seit 2009 eine Dividende in der gleichen Höhe aus. Größter Nutznießer der Gewinnausschüttung sind daher die Tchibo-Erben Herz, die über die Holding Maxingvest gut die Hälfte der Aktien kontrollieren. Kürzlich hatte Wettberber Henkel (Schwarzkopf) seine Anteilseigner nach Rekordergebnissen mit einer deutlich höheren Ausschüttung erfreut.