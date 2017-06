Ulf Sommer, Handelsblatt

Kaum erreicht der Dax schon wieder ein Allzeithoch, da verlässt Anleger der Mut und sie machen Kasse. Der niedrige Ölpreis sei schuld, schreiben die Finanzagenturen. Woher sie das wissen, schreiben sie nicht. Im Ernst: Nach acht Jahren Hausse und den vielen Allzeithochs fehlt Anlegern nicht der Mut, sondern es fehlt an neuem Geld, das an die Märkte fließt. Deshalb gibt es plötzlich etwas mehr Verkäufer als Käufer – und nur deshalb fallen die Kurse um zwei Prozent in zwei Tagen. Und das nicht, weil der Ölpreis um zwei Dollar gefallen ist. Noch Fragen? Aber gern.

Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Aufgrund der fehlenden Renditen bei den Sparanlagen gepaart mit der für Deutschland traditionellen Unbeliebtheit der Aktien erlebt man derzeit in der Bundesrepublik einen regelrechten Run auf Immobilien. Unseres Erachtens bieten jedoch die Dividendenpapiere im aktuellen Umfeld langfristig ein attraktiveres Chance-Risiko-Profil. Wir empfehlen ein diversifiziertes Portfolio, das neben Immobilien und festverzinslichen Anlagen auf jeden Fall einen signifikanten Aktienanteil beinhalten sollte. Wie dieser aufgebaut werden kann, versuchen wir mit unserem langfristigen transaktionsarmen Musterdepot zu zeigen.