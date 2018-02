Erneut sind in den USA die Börsen eingebrochen. Doch Investoren in Deutschland bleiben besonnen, denn die Märkte hierzulande gelten als weniger überhitzt. Trotzdem ist die Lage angespannt.

Am deutschen Aktienmarkt haben Anleger trotz des erneuten Kursrutsches an den amerikanischen Börsen die Nerven behalten. Der Dax gab am Freitagmittag nur wenig nach auf 12.211 Punkte - beachtlich angesichts eines Kurseinbruchs von mehr als vier Prozent am Vorabend an der Wall Street. Dort war der Leitindex Dow Jones erneut um mehr als 1000 Punkte abgestürzt. In der Folge brachen auch die Börsen in Japan und China am Freitag ein. Auf Wochensicht hat der Dax bisher rund vier Prozent verloren. Experten sind aber bereits wieder optimistisch und rechnen mit einer Erholung.

Video abspielen Das könnte wieder ein turbulenter Tag an den Finanzmärkten werden! Nach den jüngsten Verlusten beim Dow Jones in dieser Woche hatten Anleger eigentlich darauf gehofft, dass sich die Aktienkurse wieder erholen würden.

Die Angst vor steigenden Zinsen halte die US-Börsen im Würgegriff, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zu viele Anleger wollten dort „gleichzeitig durch die eine enge Türe.“

Anzeige

An der Börse geht die Sorge geht um, dass die Zinsen schneller steigen könnten als erwartet. In den USA fürchten Anleger, dass die Konjunktur befeuert von der Steuerreform von Präsident Trump heiß laufen könnte. Damit könnte die Inflation schneller steigen und die US-Notenbank Fed gezwungen sein, die Zinsen rascher anzuheben.

Premium Börse : Wie gut der Robo-Advisor beim Kurssturz abschneidet Plattformen, die nach Algorithmen automatisch Aktien kaufen, kommen bei Anlegern gut an. Doch wie gut sind sie, wenn die Börse einbricht?

Die Geldschwemme und Niedrigzinsen der großen Notenbanken halten Anleger seit Jahren bei Laune. Investoren müssen das viele Geld aber auch irgendwo anlegen - es herrscht Anlagenotstand. Investoren setzten daher verstärkt auf Aktien, die dank Dividenden attraktiv sind verglichen mit Spareinlagen. Nun dreht sich die Lage langsam: Steigende Zinsen machen Anleihen von Staaten und Unternehmen gegenüber Aktien wieder interessant. In den USA warfen die richtungsweisenden zehnjährigen Staatsanleihen zuletzt schon rund 2,8 Prozent Rendite ab - und bieten Investoren damit schon einen ordentlichen Ertrag. In Deutschland sieht es dagegen mau aus: Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liegt bei 0,76 Prozent.

Premium Aktien : Wie Anleger nach dem Crash am besten reagieren Die Börsen sind hypernervös. Investoren realisieren erstmals seit vielen Monaten, dass die Hausse nicht ewig währen wird. Antworten auf die zehn wichtigsten Fragen, die sich Anleger jetzt stellen.

In der Eurozone sind Zinserhöhungen absehbar unwahrscheinlich. Denn hier hinkt die Inflation weiter dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp unter zwei Prozent hinterher - obwohl die Wirtschaft sich erholt. Im Januar lag die Inflation im Euroraum bei 1,3 Prozent. EZB-Präsident Mario Draghi dämpft Hoffnungen von Sparern. „Auf Basis der heutigen Daten und Analysen sehe ich sehr wenig Chancen, dass die Zinsen in diesem Jahr steigen könnten“, sagte er Ende Januar. Dass der Dow Jones so stark absackt, liegt auch am weit verbreiteten Computerhandel. Werden bestimmte Kursmarken nach unten durchbrochen, verkaufen die Programme automatisch und blitzschnell weitere Papiere. Das verstärkt den Sturz.

Premium Shortspekulation : Wetten auf fallende Kurse Eine Idee, sein Depot gegen etwaige weitere Kursverluste an den Börsen abzusichern, sind Spekulationen auf fallende Kurse. Vier Aktien, die reif für einen Absturz sind.

Aber auch die lange stark steigenden Kurse in den USA haben für eine Überhitzung gesorgt. Anleger hätten sich daran gewöhnt, dass die Kurse immer höher kletterten, schreiben Experten der Deutschen Bank. „Abgesehen von gelegentlichen Ausreißern nach unten schien es an den Aktienmärkten praktisch nur eine Richtung zu geben.“ Nun sei es kein Wunder, dass die Korrektur so viel Nervosität verursache. Dass der Dax den US-Börsen nicht mehr blind nach unten folgt, dürfte auch eine Folge davon sein, dass in New York seit längerem weit höhere Kursgewinne aufgelaufen sind und nun ein größerer Korrekturbedarf besteht. Während der Dax nur mühsam in neue Höhen vordrang, schaffte es der Dow Jones über Monate spielend von Rekord zu Rekord. Seit dem Wahlsieg von Trump im November 2016 ist der Dow bis dato fast doppelt so stark gestiegen wie der Dax. Doch auch im Dax waren die Gewinne zuletzt enorm: Im Leitindex ging es in 14 der vergangenen 15 Monate aufwärts. „Eine Gegenbewegung war überfällig“, schreibt die DZ Bank. Ein „Zinsschock“ oder ein Wirtschaftseinbruch seien aber unwahrscheinlich. Die Bank sieht den Dax zum Jahresende bei 14.000 Punkten - und sieht Einstiegschancen.