Schon am Vorabend des Raketentests war Gold aufgrund des Raketentests bis Handelsschluss in New York auf mehr als 1309 Dollar gestiegen. Damit hatte der Goldpreis eine wichtige Widerstandszone unterhalb von 1300 Dollar durchbrochen, an der der Goldkurs zuvor mehrfach gescheitert war. Mit inzwischen 1325 Dollar ist Gold aktuell so teuer wie seit Anfang November 2016 nicht mehr, dem Tag nach der Wahl Donald Trumps. Charttechnisch ist damit der Weg frei für Notierungen bis knapp 1360 Dollar je Feinunze.

Gestützt wird der Goldpreis dabei von einem gesunkenen Dollarkurs. Währungen wie Euro, Franken oder Yen waren hingegen gefragt, zudem belastet politische Unsicherheit im Zusammenhang mit der Trump-Regierung. Auch andere, vermeintlich sichere Geldanlagen wie deutsche Staatsanleihen zogen das Geld sicherheitsorientierter Anlegern auf sich.