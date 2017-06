Herzlichen Glückwunsch: ab sofort steigt der Anteil hoch verschuldeter Unternehmen unter staatlichem Einfluss in Ihrem Portfolio. Dass die Renditeaussichten damit sinken, liegt auf der Hand. Staatliche Kontrolle hat noch nie die Rendite von Unternehmen gesteigert – die Politik von Singapur mag hier die berühmte Ausnahme sein, die die Regel bestätigt. Hohe Schulden sind kein Qualitätsausweis für künftige Erfolge.

Doch in Wirklichkeit gibt es kein eindeutigeres Warnsignal für kommende Krisen als eine deutlich steigende Verschuldung des Unternehmenssektors. Sowohl 1929 in den USA wie auch 1990 in Japan war die hohe Verschuldung der Unternehmen Ursache für den nachfolgenden Einbruch.