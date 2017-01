Wer trotz dieser Mahnungen an der Spekulation gegen den Markt festhalten will, dem seien einige Hinweise mit auf dem Weg gegeben. Nennen wir sie „Stelters Regeln für Contrarians“:

2. Gegen den Markt und die Zeit gleichzeitig zu spekulieren ist besonders gefährlich. Deshalb sollten „Shorts“, also Wetten auf fallende Kurse, nur mit wirklich entbehrlichen Mitteln getätigt werden. Natürlich kennen wir alle die Geschichten von den riesigen Vermögen, die in Börsencrashs verdient wurden – siehe das Beispiel des Spekulanten Jesse Livermore, der mit Leerverkäufen 1929 über 100 Millionen US-Dollar verdient haben soll. Über die Schicksale jener, die zu früh oder fälschlicherweise auf fallende Kurse gesetzt und alles verloren haben, wird wenig geschrieben.

3. Wenn man einen Markt für zu hoch bewertet hält, genügt es, die eigene Position zu reduzieren, um Gewinne zu sichern. So wie Joseph Kennedy, Vater des späteren US-Präsidenten, der 1929 rechtzeitig ausstieg und so mehrere Millionen US-Dollar Gewinne sicherte. Im Rahmen der hier immer wieder empfohlenen Portfoliostrategie erfolgt dies automatisch durch das Re-Balancing, also den Verkauf der Assetklasse, die am besten gelaufen ist und die entsprechende Aufstockung der Assetklasse, die relativ am schlechtesten war.

4. Wenn man eine Aktie oder einen Markt für unterbewertet hält, so muss dies auf einer gründlichen Analyse basieren und nicht nur auf der Tatsache, dass der Markt oder die Aktie im Vorjahr stark gefallen ist. Es kann gute Gründe dafür geben, dass sich die Entwicklung fortsetzt.

5. Kauft man einen Wert basierend auf der Auffassung, dass eine Unterbewertung vorliegt, muss man bereit sein, lange durchzuhalten und bei weiteren Kursrückgängen zuzukaufen. Deshalb empfiehlt sich ein stufenweiser Einstieg.