Die Vorteile von Big Data im Gesundheitswesen liegen auf der Hand. So wird die Diagnose in vielfacher Hinsicht verbessert, Risikofaktoren für bestimmte Krankheiten eher erkannt und die Auswahl von Behandlungsmethoden und die Kontrolle ihrer Wirksamkeit gewährleistet. Die Einsatzgebiete für die Analyse riesiger Datenmengen sind schier endlos, Unternehmen lassen sich ständig Neues dazu einfallen. Beispielsweise hat der Generali Versicherungskonzern bei Risikolebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen in einem Tarif den Nachweis ihrer Kunden über einen so genannten Tracker, ein Fitnessarmband, eingeführt. Belohnt wird, wer regelmäßig Sport treibt oder etwa gesunde Lebensmittel einkauft. Je mehr Versicherte da mitmachen, umso mehr erfährt die Assekuranz über ihre Versicherten.