Digitale Währungen wie Bitcoin erobern weiter die etablierte Finanzwelt. Die US-Investmentbank Goldman Sachs richtet eine Abteilung für den direkten Handel mit Kryptowährungen ein, wie der Finanzdienst Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Insider berichtete. Damit würde die erste große Wall-Street-Firma direkt und ganz offiziell in das Geschäft mit Bitcoin und Co. einsteigen.

Die Bank wolle die Handelseinheit bis Ende Juni - wenn nicht früher - an den Start bringen, zitierte Bloomberg zwei eingeweihte Quellen. Goldman Sachs äußerte sich zu dem Bericht zunächst nicht.