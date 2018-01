Man muss keine Sorge haben, Unternehmen könnten in einem freien Markt unangreifbar und allesbeherrschend werden. Jedes Unternehmen muss seinen erworbenen Erfolg am Markt tagtäglich neu verdienen. Sind die Kunden nicht mehr bereit, seine Produkte zu kaufen, ist es schnell vorbei mit dem Erfolg. Es ist folglich ein Trugschluss zu meinen, in freien Märkten sei eine errungene Gewinnposition in Stein gemeißelt. Die Kunden entscheiden vielmehr immer wieder aufs Neue über den Fortbestand des Unternehmenserfolges.

Charles G. Koch (*1935), Leiter des zweitgrößten US-Unternehmenskonglomerats Koch Industries, trifft in seinem Buch Good Profit. How Creating Value for Others Built One of the World’s Most Successful Companies (2015) die Unterscheidung zwischen „guten Gewinnen“ und „schlechten Gewinnen“. Sind die Märkte frei, haben also die Konsumenten Wahlfreiheit und die Unternehmen Produktionsfreiheit, entstehen „gute Gewinne“. Sie sind das Ergebnis von freiwilligen und beidseitig nutzbringenden Transaktionen, so Koch.