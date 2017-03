Das Formular wirkt so harmlos wie ein Einkaufszettel, doch hat es das Schicksal einer einst gut situierten bayerischen Familie besiegelt. Es handelt sich um einen Bautenstandsbericht, in dem Banken festhalten, wie schnell Baukreditnehmer mit der Errichtung ihres Hauses vorankommen. Damit belegen die Schuldner, dass sie das geliehene Geld nicht zweckentfremden und nur für Lieferanten oder Handwerker ausgeben. Ein solches Dokument wurde dem Bankkunden Wolfgang Rixner zum Verhängnis und leitete den Ruin seiner Familie ein. Lag es daran, dass er die Bedeutung des Formulars ignorierte, was ein gewissenhafter Schulder nicht hätte tun dürfen?

Die Frage ist zwischen beiden Parteien hoch umstritten und kann auch in diesem Artikel nicht abschließend geklärt werden. Klar ist, dass die Differenzen zwischen Bank und Kunde zu einem erbitterten Streit geführt haben, aus dem der Kunde Rixner auch vor Gericht als Verlierer hervorging. Die Bank hat sich juristisch voll durchgesetzt und gewann mehrere Zivilprozesse. In einem Strafprozess wurde Rixner allerdings freigesprochen. Obwohl das alles schon Jahre her ist und sein Fall rechtskräftig entschieden, konnte Rixner den Schicksalsschlag nicht verwinden. Aus seinem Groll gegenüber der Bank und deren Mitarbeitern macht er keinen Hehl. Bei sich selbst will er dagegen keine Versäumnisse erkennen.