Schritt 4: Vorverkauf organisieren

Fast jedes ICO startet mittlerweile damit, dass die Start-ups bei Anlegern auf Tuchfühlung gehen. So auch Savedroid. Also wird in einem Vorverkauf, dem Pre-Sale, ein Teil der Tokens auf dem Markt platziert. „Fünf Prozent der ausstehenden Tokens haben sich in der Branche als üblich etabliert“, sagt Hankir. Über die Erstinvestoren im Pre-Sale solle Aufmerksamkeit geschaffen werden – und letztlich eine höhere Nachfrage für den eigentlich Start des ICOs.

Das scheint bei Savedroid funktioniert zu haben: Im Vorverkauf rissen Anleger Hankir die digitalen Münzen förmlich aus den Händen, nach sieben Stunden hatte Savedroid fünf Millionen Euro eingesammelt und alle Münzen im Pre-Sale waren ausverkauft.

Schritt 5: Börsenplatz auswählen

Bislang gibt es noch keine Qualitätskriterien oder Indizes für ICO-Tokens, an denen Anleger sich orientieren können und die ihnen über die Qualität der Anlagen eine Auskunft geben. Sowohl Anleger als auch Start-ups müssend deshalb prüfen, wo sie die digitalen Münzen handeln wollen – um am Ende kein Geld zu verlieren.

Für Savedroid steht bereits einer der künftigen Börsenplätze fest: HitBTC, ein wichtiger Marktplatz, der unzählige ICO-Tokens listet.

Doch damit die Münzen eines Start-ups an den Börsenplätzen handelbar werden, müssen die Start-ups sich bewerben – und eine Gebühr an die Marktplätze zahlen.