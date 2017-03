Die erfolgreichsten Vermögensverwalter in Nahaufnahme: Wer sie sind, welche Strategien sie haben – und wem sie sich geschlagen geben.

Die ganze Welt hatte der Bundesnachrichtendienst von Pullach aus im Blick. Datenspionage und Risikoeinschätzung – das hat in dem idyllischen Städtchen südlich von München Tradition. Und die wird hier auch nach dem Teilumzug des BNDs nach Berlin weitergeführt. Ein paar Hundert Meter vom hinter hohen Mauern und Natodraht verborgenen BND-Gelände entfernt saugen die Rechner von DJE Kapital auf, was der globale Kapitalmarkt an Daten liefert. In einer sanierten Altbauvilla in Nachbarschaft zum Ausflugslokal Isarfräulein laufen Millionen Signale zusammen. IT-Experten haben drei Jahre getüftelt, bis ein Programm die Analysen vollautomatisch aktualisiert. Das System sortiert die Informationsflut von den weltweiten Börsen, Statistikämtern, Notenbanken, Wirtschafts- und Wissenschaftsinstituten und macht aus ihnen Kurven, Tortengrafiken und Tabellen. Sie sind das Werkzeug, um 10,8 Milliarden Euro Vermögen von Anlegern zu vermehren. Als Frühwarnsystem und Ideenlieferant dienen sie den Investmentprofis bei DJE Kapital. Erkennen sie Ungleichgewichte an den Märkten, nutzen sie die, um Aktien oder Anleihen günstig zu kaufen und teurer zu verkaufen – das macht jenseits aller Daten den Anlageerfolg aus. Die verbliebenen Spione nebenan könnten glatt neidisch werden.

Angefangen hatte alles mit Berechnungen zu Geldmenge, Zins und Inflation des heute 74-jährigen, promovierten Wirtschaftswissenschaftlers und DJE-Gründers Jens Ehrhardt. Mit dem viel größeren digitalen Datenschatz hat jetzt sein 41-jähriger Sohn Jan das Anlegergeld in drei Jahren noch besser durch die Märkte gelotst als der Vater. Mit einer Strategie, die weltweit auf Dividenden und Zinsen setzt, erzielte er 30,3 Prozent plus, ohne hohe Risiken einzugehen.

Im Vermögensverwalter-Ranking der WirtschaftsWoche und des Fonds-Analysehauses MMD aus Arnsberg ist das die beste Leistung in der Depotkategorie „Ausgewogen“. MMD-Chef Klaus-Dieter Erdmann und Analyst Nicolai Bräutigam haben mehr als 1300 Portfolios ausgewertet, die mit Kundengeld von rund 400 Banken und Vermögensverwaltern gelenkt werden. Das Rennen läuft in drei Kategorien: Für den renditehungrigen Anleger sind die Portfolios „Offensiv & Flexibel“ geeignet, bei denen die Fondsmanager zeitweise komplett in Aktien investieren können. In der Kategorie „Ausgewogen“ treten die Portfolios gegeneinander an, die zu maximal 60 Prozent aus Aktien bestehen sollen und bei denen die Vermögensverwalter den Rest mit Zinspapieren auffüllen. Die schwanken üblicherweise weniger stark als Aktien. „Defensiv“ sind Portfolios mit maximal 40 Prozent Aktienanteil, wobei die Verwalter bei den derzeit niedrigen Erträgen mit Anleihen vor der Herausforderung stehen, überhaupt noch Rendite zu erzielen. Gemessen wurden der Wertzuwachs innerhalb von drei Jahren sowie das Risiko, dem Anleger ausgesetzt waren. MMD hat die Kursschwankungen jedes Portfolios (Volatilität) analysiert und die zwischenzeitlichen maximalen Verluste. Zusätzlich hat MMD den Vermögensverwalter ermittelt, bei dem Anleger in den vergangenen fünf Jahren die beste Rendite erzielt hätten – ohne auf die Risiken zu schauen. Die Verwalter im Ranking haben eine Lizenz, um einzelne Depots speziell nach Kundenwünschen zu verwalten, arbeiten aber auch mit Fonds, in die jeder Anleger kleine Beträge einzahlen kann.

Die besten Vermögensverwalter der Kategorie "Ausgewogen" Zur Kategorie "Ausgewogen" Ausgewogen: max. 60 Prozent Aktien, 414 Portfolios im Ranking: maximal 414 Punkte

Platz 20: UBS Asset Management UBS Asset Management ISIN des Fonds: DE0009797068 Wertzuwachs:

3 Jahre: 18,4 Prozent

1 Jahr¹: 2,2 Prozent Risiko:

Volatilität²: 7,2 Prozent

Maximaler Verlust³: –8,4 Prozent Gesamtpunkte⁴: 239,8 ¹ nur zur Information, fließt nicht in das Ranking ein

²monatliche Schwankungen des Fondskurses um dessen Mittelwert

³der maximale Verlust gibt an, wie viel Anleger im schlechtesten Fall in den vergangenen drei Jahren in einem Anlagezeitraum von sechs Monaten verloren hätten, wenn sie zum Höchstkurs gekauft und zum Tiefstkurs verkauft hätten – ausgewertet für je einen Stichtag pro Monat ⁴die Hälfte der Gesamtpunktzahl wird für die Rendite aus drei Jahren vergeben, je ein Viertel der Punkte aus den beiden Risikokennziffern Volatilität und Maximaler Verlust; Hohe Rendite bringt Pluspunkte, hohe Werte bei Volatilität und Maximalem Verlust bringen Minuspunkte; theoretische Höchstpunktzahl = Anzahl der Depots in der jeweiligen Kategorie, theoretischer Niedrigstwert = 1 Quelle: MMD: Bafin

Stand: 31.12.2016

Platz 19: SK Vermögensverwaltung SK Vermögensverwaltung ISIN des Fonds: LU0192858982 Wertzuwachs:

3 Jahre: 1,0 Prozent

1 Jahr¹: 3,9 Prozent Risiko:

Volatilität²: 3,4 Prozent

Platz 18: Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Capital Manag. ISIN des Fonds: AT0000785381 Wertzuwachs:

3 Jahre: 24,9 Prozent

1 Jahr¹: 4,9 Prozent Risiko:

Volatilität²: 7,9 Prozent

Platz 17: Bank J. Safra Sarasin Deuts. Bank J. Safra Sarasin Deuts. ISIN des Fonds: LU0058893917 Wertzuwachs:

3 Jahre: 19,6 Prozent

1 Jahr: 4,0 Prozent Risiko:

Volatilität: 7,0 Prozent

Maximaler Verlust: –8,8 Prozent Gesamtpunkte: 244,5

Platz 16: Walser Privatbank Invest Walser Privatbank Invest ISIN des Fonds: LU0327378542 Wertzuwachs:

3 Jahre: 15,4 Prozent

1 Jahr: 2,0 Prozent Risiko:

Volatilität: 6,4 Prozent

Maximaler Verlust: –7,7 Prozent Gesamtpunkte: 246,5

Platz 15: Deutsche Bank Deutsche Bank ISIN des Fonds: LU0859635202 Wertzuwachs:

3 Jahre: 18,4 Prozent

1 Jahr: 2,3 Prozent Risiko:

Volatilität: 6,8 Prozent

Maximaler Verlust: –8,1 Prozent Gesamtpunkte: 247,8

Platz 14: Schoellerbank Schoellerbank ISIN des Fonds: AT0000820550 Wertzuwachs:

3 Jahre: 19,6 Prozent

1 Jahr: 4,3 Prozent Risiko:

Volatilität: 7,2 Prozent

Maximaler Verlust: –8,0 Prozent Gesamtpunkte: 250,5

Platz 13: Flossbach von Storch Flossbach von Storch ISIN des Fonds: LU0323578145 Wertzuwachs:

3 Jahre: 25,9 Prozent

1 Jahr: 6,7 Prozent Risiko:

Volatilität: 7,8 Prozent

Maximaler Verlust: –8,2 Prozent Gesamtpunkte: 251,5

Platz 12: Focus Asset Management Focus Asset Management ISIN des Fonds: AT0000A067F0 Wertzuwachs:

3 Jahre: 10,2 Prozent

1 Jahr: 3,0 Prozent Risiko:

Volatilität: 3,7 Prozent

Maximaler Verlust: –5,4 Prozent Gesamtpunkte: 254,8

Platz 11: Do Investment S. Dornier Do Investment S. Dornier ISIN des Fonds: LU0785378331 Wertzuwachs:

3 Jahre: 13,6 Prozent

1 Jahr: 3,5 Prozent Risiko:

Volatilität: 5,4 Prozent

Maximaler Verlust: –6,9 Prozent Gesamtpunkte: 256,5

Platz 10: Dr. Kohlhase Vermögensver. Dr. Kohlhase Vermögensver. ISIN des Fonds: LU0092225969 Wertzuwachs

3 Jahre: 16,4 Prozent

1 Jahr¹: 7,8 Prozent Risiko:

Volatilität: 6,3 Prozent

Maximaler Verlust: -6,9 Prozent Gesamtpunkte: 262,8 (von 414)

Platz 09: KSW Vermögensverwalt. KSW Vermögensverwalt. ISIN des Fonds: LU0309871282 Wertzuwachs

3 Jahre: 16,4 Prozent

1 Jahr: 0,6 Prozent Risiko:

Volatilität: 6,4 Prozent

Maximaler Verlust: –5,8 Prozent Gesamtpunkte: 268,5

Platz 08: Plutos Vermögensverwalt. Plutos Vermögensverwalt. ISIN des Fonds: LU0339449349 Wertzuwachs

3 Jahre: 16,5 Prozent

1 Jahr: 1,9 Prozent Risiko:

Volatilität: 6,4 Prozent

Maximaler Verlust: –5,7 Prozent Gesamtpunkte: 270,5

Platz 07: Honestas Finanzmanagem. Honestas Finanzmanagem. ISIN des Fonds: DE000A1JZLG8 Wertzuwachs

3 Jahre: 12,2 Prozent

1 Jahr: 3,1 Prozent Risiko:

Volatilität: 4,0 Prozent

Maximaler Verlust: –5,4 Prozent Gesamtpunkte: 271,5

Platz 06: Fimax Vermögensberatung Fimax Vermögensberatung ISIN des Fonds: DE000A0M49S4 Wertzuwachs

3 Jahre: 14,9 Prozent

1 Jahr: 5,3 Prozent Risiko:

Volatilität: 5,2 Prozent

Maximaler Verlust: –5,4 Prozent Gesamtpunkte: 282,0

Platz 05: Habbel, Pohlig & Partner Habbel, Pohlig & Partner ISIN des Fonds: DE000A0MYGU8 Wertzuwachs

3 Jahre: 15,1 Prozent

1 Jahr: 6,6 Prozent Risiko:

Volatilität: 4,9 Prozent

Maximaler Verlust: –5,5 Prozent Gesamtpunkte: 288,5

Platz 04: Auretas family trust Auretas family trust ISIN des Fonds: DE000A0MYGY0 Wertzuwachs

3 Jahre: 20,1 Prozent

1 Jahr: 4,8 Prozent Risiko:

Volatilität: 5,7 Prozent

Maximaler Verlust: –7,5 Prozent Gesamtpunkte: 289,3

Platz 03: BLI Banque de Luxembourg BLI Banque de Luxembourg ISIN des Fonds: LU0048292808 Wertzuwachs

3 Jahre: 17,0 Prozent

1 Jahr: 0,1 Prozent Risiko:

Volatilität: 5,4 Prozent

Maximaler Verlust: –5,4 Prozent Gesamtpunkte: 295,3

Platz 02: Freie Internation. Sparkasse Freie Internation. Sparkasse ISIN des Fonds: LU0186920152 Wertzuwachs

3 Jahre: 16,4 Prozent

1 Jahr: 1,0 Prozent Risiko:

Volatilität: 4,9 Prozent

Maximaler Verlust: –5,6 Prozent Gesamtpunkte: 296,8

Platz 01: Dr. Jens Ehrhardt Kapital Dr. Jens Ehrhardt Kapital ISIN des Fonds: LU0553164731 Wertzuwachs

3 Jahre: 30,3 Prozent

1 Jahr: 4,3 Prozent Risiko:

Volatilität: 6,7 Prozent

Maximaler Verlust: –4,9 Prozent Gesamtpunkte: 300,5

Zurück nach Pullach: Es ist ein sonniger Nachmittag Anfang Februar. Durch die Fenster des Konferenzraums blickt Jan Ehrhardt auf Tennisplätze des lokalen Clubs. Seit er Kind war, habe er dort nicht mehr gespielt, sagt Ehrhardt junior. Skifahren am Wochenende? Ebenfalls Fehlanzeige. Er kommt Mitte Februar zum ersten Mal in der Saison auf die Bretter. Freie Zeit verbringt er mit seiner Familie. Schwer beeindruckt hat den Vater, wie angstfrei sich sein vierjähriger Sohn beim Ausflug in eine Kletterhalle an den Wänden hochzieht. Die Zeit der Unbekümmertheit ist für Jan Ehrhardt vorbei, seit er bei DJE Kapital mitverantwortlich ist für das Milliardenvermögen.