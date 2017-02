Eine vertrauensvolle Kundenbeziehung ist gerade in der Finanzwirtschaft die halbe Miete. Wer seinem Bankberater nicht vertraut, wird wohl kaum ein Konto bei ihm eröffnen. Bausparkassen konnten in Deutschland jahrzehntelang auf das Vertrauen der Sparer zählen. Ihre Verträge galten als stabil, sicher und vorhersehbar. Doch damit ist es nun vorbei. Die Unternehmen haben viel Vertrauen verspielt, in dem sie hoch verzinste Altverträge gekündigt haben, weil Sparer lieber Zinsen kassierten als den anvisierten Immobilienkredit abzurufen. Ein hoch umstrittener Vertrauensbruch, denn eigentlich erwartet der Verbraucher ja, dass Verträge eingehalten werden müssen.

Nun hat ausgerechnet der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Grundsatzurteil den Vertrauensbruch der Bausparkassen für rechtens erklärt. Damit steht der Sparer am Ende als Depp da. Das Risiko von sich wandelnden Marktgegebenheiten wurde nun höchstrichterlich von den Unternehmen auf die Sparer umgewälzt. Eine vertrauensvolle Kundenbeziehung sieht anders aus, das sollten eigentlich auch die Richter in Karlsruhe wissen.